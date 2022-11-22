Економіка

США виділили Україні 4,5 млрд доларів фінансової допомоги

22 Листопада 2022 17:43
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сша, допомога

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету у розмірі 4,5 млрд доларів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

“Сьогодні США мобілізували додаткові 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету. Ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг”, – зазначила Єллен.

Повідомляється, що кошти підуть на заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також на пенсії.

За словами міністра фінансів США, новий пакет допомоги збільшить загальну суму прямої бюджетної підтримки України до 13 мільярдів доларів.

“Ми закликаємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, міністерство фінансів та уряд США продовжать використовувати всі доступні інструменти, включаючи нашу історичну санкційну коаліцію, щоб послабити військову машину Путіна”, – додала Єллен.


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