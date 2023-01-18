Економіка

США виділяють $125 мільйонів на ремонт енергосистеми України

18 Січня 2023 20:25
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сша, допомога

Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє AP.

Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

У USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.


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