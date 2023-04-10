Рада звільнила від мита та ПДВ військові товари

Верховна рада підтримала звільнення від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, законопроект №9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання або ввезення товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану підтримали 317 депутатів.

За законопроект №9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану проголосували 316 народних обранців.

Законопроєктами передбачено звільнення від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.