Економіка

Рада звільнила від мита та ПДВ військові товари

10 Квітня 2023 16:47
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Верховна рада підтримала звільнення від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, законопроект №9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання або ввезення товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану підтримали 317 депутатів.

За законопроект №9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану проголосували 316 народних обранців.

Законопроєктами передбачено звільнення від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.


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