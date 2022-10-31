Економіка

ПриватБанк відновив роботу у деокупованому Ізюмі

31 Жовтня 2022 13:36
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ПриватБанк, Деокупація

Державний ПриватБанк 21 жовтня відновив роботу у нещодавно звільненому Ізюмі.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

“Вже найближчим часом можна очікувати відновлення роботи ще декількох відділень на територіях, де ситуація відповідатиме всім необхідним нормам безпеки співробітників та клієнтів”, – заявили в банку.

Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу близько 30 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях східних та північних регіонів України.


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