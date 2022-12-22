Економіка

Понад 50 підстанцій та пів сотні ЛЕП пошкоджено через російські обстріли, – Шмигаль

22 Грудня 2022 18:00
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електроенергія

Зараз проблематику енергетики потрібно поділити на два блоки: перший – це дефіцит генеруючої потужності, другий – дефіцит мережевої потужності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

“Було пошкоджено більше 50 підстанцій різного класу напруги та більше 50 високовольтних ліній електропередач. Це звичайно призводить до складностей в транспортуванні електроенергії. Розв’язувати цю проблему можна лише в один спосіб – це ремонт і відновлення пошкоджених об’єктів, чим наші енергетики цілодобово героїчно і займаються”, – зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, завдяки цьому в середньому протягом двох діб після кожного обстрілу відновлюють мережеву спроможність системи.

“Ми постійно маємо дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігават. Резерв, безумовно, в Запорізькій АЕС. Там потужність 6 ГВт, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС і поверненням її потужностей в енергосистему України.

По інших станціях, які постійно атакує ворог, там шлях один – ремонти. Знищено багато енергогенеруючого обладнання на частині теплових станцій і гідроелектростанцій. Ми це все постійно відновлюємо”, – пояснив прем’єр.


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