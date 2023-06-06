Економіка

Підрив Каховської ГЕС може знищити сільськогосподарські посіви у трьох областях — голова агрокомітету ВР

6 Червня 2023 19:33
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Сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях опинилися під загрозою знищення через підрив Каховської ГЕС.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Він пояснив, що ці регіони щорічно потерпають від посухи та користуються водою з Каховського водосховища для поливу. Тепер ведення сільського господарства в цих регіонах — під загрозою.

«Підрив Каховської ГЕС — це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо», — наголосив Гайду.

За словами очільника комітету, росія також постійно створює нові загрози, аби посилити голод у світі.

«Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС — не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі», — зазначив Гайду.


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