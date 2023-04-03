ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку, ціни на нафту зросли на 8%

Експортери нафти з групи ОПЕК+ несподівано оголосили про скорочення видобутку приблизно на 1,15 млн барелів на добу, повідомляє DW.

“Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що Ер-Ріяд скоротить видобуток на 500 тис. барелів на добу, ОАЕ знизить виробництво на 144 тис. б/д, Ірак – на 211 тис., Кувейт – на 128 тис. Казахстан – на 78 тис., Оман – на 40 тис. та Алжир – на 48 тис. б/д”, – ідеться в повідомленні.

Скорочення видобутку нафти розпочнеться у травні та триватиме до кінця року.

В уряді Росії також оголосили, що продовжують своє рішення про скорочення видобутку з березня на 500 тис. барелів за добу до кінця 2023 року.

За даними Bloomberg, ціни на нафту підскочили на 8%, після рішення країн ОПЕК+.

У ніч проти 3 квітня фʼючерс на нафту марки WTI з постачанням у травні зріс на 8%, до $81 за барель. Вартість червневого фʼючерсу Brent на лондонській біржі перевищила $85 за барель.

Крім того, прогноз щодо вартості нафти Brent на грудень 2023 року був переглянутий американським інвестиційним банком Goldman Sachs. Згідно з оновленими даними, вартість нафти може зрости на $5 до рівня $95 за барель. На грудень 2024 року банк прогнозує ще більше зростання, а саме на $3, до $100 за барель. Такий розвиток подій, за прогнозами Goldman Sachs, допоможе збільшити доходи ОПЕК+ та Саудівської Аравії від нафтового експорту.

У Білому домі вже відреагували на це рішення, назвавши його необдуманим, і додали, що США працюватимуть з виробниками та споживачами, зосереджуючись на цінах на бензин.