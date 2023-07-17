Економіка

Україна готова продовжити “зернову ініціативу” без РФ, – Зеленський

17 Липня 2023 16:45
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зеленський, зерно

Україна готова продовжувати дію “зернової угоди”. Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє прессекретар президента Сергій Нікіфоров в Facebook.

“У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей”, – заявив він.

Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди.

“Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу”, – зазначив президент.

Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

“Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна”, – підкреслив Зеленський.


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