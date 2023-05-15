G7 та Євросоюз планують заборонити перезапуск російських газопроводів

G7 та ЄС планують заборонити імпорт російського газу на тих маршрутах, де РФ раніше припинила постачання.

Про це повідомляють Financial Times та Reuters.

G7 скоротить використання російських енергоносіїв, «в тому числі не допустить повторного відкриття шляхів, які раніше були закриті через російську мілітаризацію енергетики», принаймні доти, доки «конфлікт не буде врегульовано».

Заборона перешкоджатиме відновленню постачання російського трубопровідного газу до таких країн, як Польща та Німеччина, куди РФ припинила поставки торік.

Як повідомляє FT, нафтопроводи, якими Росія припинила постачання, зокрема північна гілка нафтопроводу Дружба, що веде у Німеччину та Польщу, також можуть бути заблоковані.

Наразі частка російського газу в європейському імпорті впала понад 40% до менш ніж 10% відсотків, а м’яка зима сприяла збільшенню обсягів зберігання газу в ЄС.

Крім цього, у США хочуть, аби члени G7 скоригували підхід до санкцій таким чином, аби, принаймні для певних категорій товарів, весь експорт автоматично заборонявся, якщо вони не входять до списку схвалених товарів.

Зазначається, що рішення має бути ухвалене на саміті у Японії наступного тижня.