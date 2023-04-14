Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль

Прем`єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це він написав у себе в Twitter.

В ході візиту до США Шмигаль провів зустріч з французьким міністром економіки Бруно ле Мером.

“Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення”, – написав український прем`єр.

Провів розмову із @BrunoLeMaire на полях #SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/MRlC3Ti6O3 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 14, 2023