Економіка

Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль

14 Квітня 2023 15:31
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франція, кабмін

Прем`єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це він написав у себе в Twitter.

В ході візиту до США Шмигаль провів зустріч з французьким міністром економіки Бруно ле Мером.

“Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення”, – написав український прем`єр.


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