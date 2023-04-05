До суду передали справу командира, який побив строковика. Йому загрожує до 12 років за ґратами

Слідчі завершили досудове розслідування щодо командира взводу військової частини Житомирщини, який побив строковика.

Про це повідомляє ДБР.

До суду скерували обвинувальний акт щодо командира. Його обвинувачують у застосуванні насильства до підлеглого під час воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). За це загрожує до 12 років.

11 березня молодший лейтенант вирішив провести «виховну роботу» зі строковиком, який нібито був напідпитку. Справа набула розголосу, коли в мережі опублікували короткий відеозапис, на якому чоловік б’є ногою іншого, а навколо них стоять люди у військовій формі.