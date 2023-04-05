Економіка

До суду передали справу командира, який побив строковика. Йому загрожує до 12 років за ґратами

5 Квітня 2023 10:28
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армія

Слідчі завершили досудове розслідування щодо командира взводу військової частини Житомирщини, який побив строковика.

Про це повідомляє ДБР.

До суду скерували обвинувальний акт щодо командира. Його обвинувачують у застосуванні насильства до підлеглого під час воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). За це загрожує до 12 років.

11 березня молодший лейтенант вирішив провести «виховну роботу» зі строковиком, який нібито був напідпитку. Справа набула розголосу, коли в мережі опублікували короткий відеозапис, на якому чоловік б’є ногою іншого, а навколо них стоять люди у військовій формі.


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