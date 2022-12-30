Дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки, – Укренерго

Станом на ранок 30 грудня дефіцит потужності в енергосистемі знаходиться на тому ж рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

Зазначається, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми в Україні, ніж того очікували окупанти.

Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Набір потужності генерацією продовжується.

При цьому, через влучання у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.