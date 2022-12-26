Економіка

Дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, — Укренерго

26 Грудня 2022 11:47
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електроенергія

В енергосистемі залишається суттєвий дефіцит потужності. У зв’язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії через значні пошкодження магістральних мереж масованими атаками окупантів.

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

Повідомляється, що ремонтні роботи продовжуються на об’єктах генерації та електромережах, що були пошкоджені внаслідок дев’яти масованих ворожих атак. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

“Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми”, – сказано у повідомленні.


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