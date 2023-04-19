Економіка

Через дефіцит двигунів виробник HIMARS не може збільшити обсяги виробництва і постачання ракет Україні, – WSJ

19 Квітня 2023 12:49
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зброя, сша

Темпи постачання американської зброї, яка необхідна в тому числі для успішного весняного наступу ВСУ, не зростають через дефіцит ракетних двигунів, повідомляє The Wall Street Journal.

Корпорація Lockheed Martin, яка є виробником систем HIMARS та ракет до них, повідомила 18 квітня, що продажі її ракет великої дальності GMLRS (використовуються ВСУ), впали в останньому кварталі, у порівнянні з минулим роком. У компанії очікують скорочення доходів у 2023 році через дефіцит ключових компонентів (ракетних двигунів для GMLRS та інших ракет), що перешкоджає збільшенню обсягів виробництва.

WSJ зазначає, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році інвестори почали активно вкладати гроші у акції американських оборонних компаній. Зараз цей інтерес охолонув – після того, як проблема із ланцюгом постачання комплектуючих наклалася на відсутність очікуваного фінансуванням (укладання багаторічних контрактів Пентагон відклав на кінець 2023 року).

Головний фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве заявив, що компанія очікує у 2023 році отримати 1,5 млрд доларів від продажів, пов’язаних з Україною, що відповідає рівню минулого року, а до 2027 року – 6 млрд доларів. 


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