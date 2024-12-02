Дипломати та російські військові тікають з Сирії – ГУР

Ситуація для російських сил у Сирії стрімко погіршується: військовий контингент і дипломати терміново евакуюються з Дамаска та інших міст через активізацію збройних заворушень опозиції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За даними ГУР, антиасадівські сили, які протистоять підтримуваному Росією режиму Башара Асада, ведуть активний наступ у південних регіонах країни. Бої вже відбулися в містах Хама, Хомс і Сувейда.

Російський військовий контингент залишив Хаму, евакуювавшись до бази “Хмеймім”. Генерал-полковник Олександр Журавльов, керівник російського координаційного штабу в Хмеймімі, визнав, що ситуація виходить з-під контролю уряду Асада.

У Дамаску розпочалися збройні сутички. Російські військові та дипломати у терміновому порядку залишають столицю.

Крім того, росіяни покинули військову базу в Хан-Шейхуні, залишивши значний арсенал озброєння та техніки, яка потрапила до опозиційних сил.

1 грудня російська авіація завдала ударів по районах Хан-Шейхуна, ймовірно, щоб знищити залишену техніку, яка опинилася у руках супротивника.