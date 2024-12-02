Суспільство

Дипломати та російські військові тікають з Сирії – ГУР
2 Грудня 2024 10:48
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рф, сирія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ситуація для російських сил у Сирії стрімко погіршується: військовий контингент і дипломати терміново евакуюються з Дамаска та інших міст через активізацію збройних заворушень опозиції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За даними ГУР, антиасадівські сили, які протистоять підтримуваному Росією режиму Башара Асада, ведуть активний наступ у південних регіонах країни. Бої вже відбулися в містах Хама, Хомс і Сувейда.

Російський військовий контингент залишив Хаму, евакуювавшись до бази “Хмеймім”. Генерал-полковник Олександр Журавльов, керівник російського координаційного штабу в Хмеймімі, визнав, що ситуація виходить з-під контролю уряду Асада.

У Дамаску розпочалися збройні сутички. Російські військові та дипломати у терміновому порядку залишають столицю.

Крім того, росіяни покинули військову базу в Хан-Шейхуні, залишивши значний арсенал озброєння та техніки, яка потрапила до опозиційних сил.

1 грудня російська авіація завдала ударів по районах Хан-Шейхуна, ймовірно, щоб знищити залишену техніку, яка опинилася у руках супротивника.


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