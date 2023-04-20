Суспільство

ДСНС: В Україні підтоплено понад 1600 домогосподарств

20 Квітня 2023 15:48
9
читать на русском →
повінь

ДСНС України надала оперативну інформація щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України (станом на 15:00 20 квітня).

Залишаються підтопленими 1 тис. 665 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 354, Кіровоградська – 323, Київська – 213, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 378 будинків (Дніпропетровська – 220, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 492 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

Всього підрозділами ДСНС: відкачано 210 м. куб. води (з початку робіт – 16 тис. 639), перевезено 168 осіб (з початку робіт – 2 тис. 598), залучено до робіт 78 осіб та 42 од. тех (з початку робіт – 909 особа та 388 од. техніки).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 16:03
15

Bloomberg: Захід розглядають можливість запровадження майже повної заборони на експорт до Росії
20 Квітня 2023 15:29
18

Столтенберг: Шлях до членства України в НАТО буде обговорено на саміті альянсу в липні
20 Квітня 2023 14:58
31

Зеленський трактує візит Столтенберга як початок “нової глави” у відносинах НАТО з Україною
20 Квітня 2023 14:39
66

Politico: РФ погрожує вийти з “зернової угоди” і почати нападати на суховантажі
20 Квітня 2023 13:52
169

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки