ДСНС: В Україні підтоплено понад 1600 домогосподарств

ДСНС України надала оперативну інформація щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України (станом на 15:00 20 квітня).

Залишаються підтопленими 1 тис. 665 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 354, Кіровоградська – 323, Київська – 213, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 378 будинків (Дніпропетровська – 220, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 492 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

Всього підрозділами ДСНС: відкачано 210 м. куб. води (з початку робіт – 16 тис. 639), перевезено 168 осіб (з початку робіт – 2 тис. 598), залучено до робіт 78 осіб та 42 од. тех (з початку робіт – 909 особа та 388 од. техніки).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.