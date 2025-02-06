Суспільство

Дрони атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає “Шахеди”
6 Лютого 2025 07:33
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У Краснодарському краї РФ дрони атакували військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську.

Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок удару безпілотників на летовищі спалахнула пожежа.

Саме з цього аеродрому Росія регулярно запускає дрони Shahed для ударів по Україні.

Начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, розташовується один зі складів з “Шахедами”.

Доповнено. У Генштабі ЗСУ підтвердили у дар по аеродрому.

Удар нанесли підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу “Shahed” по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей”, – йдеться у повідомленні.


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