Догляд за сухою шкірою: що їй потрібно?

Правильно підібрана дерматокосметика здатна змінити стан вашої шкіри на краще. Головне тут — зрозуміти, що є першопричиною проблем з дермою і що вона потребує насамперед. Часто суха шкіра і свербіж стають наслідком менопаузи у жінок, несприятливих умов навколишнього середовища, використання агресивної косметики тощо.

Як зрозуміти, що у вас суха шкіра: ознаки

Коли ви підбираєте собі догляд за шкірою, треба насамперед визначити її тип і проблематику. Ознаки сухої шкіри:

її ущільнення;

шорсткість;

лущення;

свербіння.

Якщо ви не знайдете правильний догляд і не вплинете на стан шкіри ще на початкових етапах, то можуть з’являтися тріщини, швидко утворюватись зморшки. Це пришвидшує старіння шкіри.

Як доглядати за сухою шкірою?

Насамперед вам треба визначитися з тим, чи не є суха шкіра наслідком хвороби. Для цього бажано звернутися до дерматолога й здати аналізи, а після вже разом із лікарем переходити до підбору правильного догляду. Ви можете вибрати засоби для сухої шкіри серед лінійок Vichy. Також там є комплексний догляд за волоссям, якщо сухість і лущення дерми вас переслідують навіть на голові.

Загальні правила догляду за сухою шкірою:

уникайте занадто сухого повітря, прямого потрапляння сонячних променів без SPF-крему й холодів;

зволожуйте й захищаєте шкіру, коли ви збираєтеся на вулицю;

волійте до швидкого теплого душу замість тривалих гарячих ванн;

щоб уникати подразнення шкіри, приберіть з догляду косметику з вмістом ароматизаторів, барвників тощо.

Суха шкіра потребує від вас щоденної б’юті-рутини. Треба використовувати засоби для очищення шкіри, зволоження й захисту від ультрафіолетового випромінювання. Підходять за характеристиками доглядові засоби з водною основою, де є зволожувальні фактори. Мийні засоби можуть містити масло. Такими інгредієнтами користуються при атопічному дерматиті також.

Якщо ж сухість — це наслідок процесів старіння, то треба вибирати засоби з вмістом гіалуронової кислоти. Вона повертає пружність, уповільнює появу зморшок тощо. Отже, суха шкіра — не вирок при правильному догляді.