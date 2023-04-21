Суспільство

Догляд за сухою шкірою: що їй потрібно?

21 Квітня 2023 18:06
4
  На правах реклами

Правильно підібрана дерматокосметика здатна змінити стан вашої шкіри на краще. Головне тут — зрозуміти, що є першопричиною проблем з дермою і що вона потребує насамперед. Часто суха шкіра і свербіж стають наслідком менопаузи у жінок, несприятливих умов навколишнього середовища, використання агресивної косметики тощо.

Як зрозуміти, що у вас суха шкіра: ознаки

Коли ви підбираєте собі догляд за шкірою, треба насамперед визначити її тип і проблематику. Ознаки сухої шкіри:

  • її ущільнення;
  • шорсткість;
  • лущення;
  • свербіння.

Якщо ви не знайдете правильний догляд і не вплинете на стан шкіри ще на початкових етапах, то можуть з’являтися тріщини, швидко утворюватись зморшки. Це пришвидшує старіння шкіри.

Як доглядати за сухою шкірою?

Насамперед вам треба визначитися з тим, чи не є суха шкіра наслідком хвороби. Для цього бажано звернутися до дерматолога й здати аналізи, а після вже разом із лікарем переходити до підбору правильного догляду. Ви можете вибрати засоби для сухої шкіри серед лінійок Vichy. Також там є комплексний догляд за волоссям, якщо сухість і лущення дерми вас переслідують навіть на голові.

Загальні правила догляду за сухою шкірою:

  • уникайте занадто сухого повітря, прямого потрапляння сонячних променів без SPF-крему й холодів;
  • зволожуйте й захищаєте шкіру, коли ви збираєтеся на вулицю;
  • волійте до швидкого теплого душу замість тривалих гарячих ванн;
  • щоб уникати подразнення шкіри, приберіть з догляду косметику з вмістом ароматизаторів, барвників тощо.

Суха шкіра потребує від вас щоденної б’юті-рутини. Треба використовувати засоби для очищення шкіри, зволоження й захисту від ультрафіолетового випромінювання. Підходять за характеристиками доглядові засоби з водною основою, де є зволожувальні фактори. Мийні засоби можуть містити масло. Такими інгредієнтами користуються при атопічному дерматиті також.

Якщо ж сухість — це наслідок процесів старіння, то треба вибирати засоби з вмістом гіалуронової кислоти. Вона повертає пружність, уповільнює появу зморшок тощо. Отже, суха шкіра — не вирок при правильному догляді.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 16:09
22

Резніков: Українські танки Leopard 2 обслуговуватимуть у Польщі
21 Квітня 2023 17:45
17

YouTube видалив відео про ПВК “Вагнер”
21 Квітня 2023 17:21
10

Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом і забрав паспорт
21 Квітня 2023 15:56
105

Обстріл аеродрому “Канатове” “повісили” на спецпризначенця
21 Квітня 2023 15:06
63

У Москві заочно заарештували Кирила Буданова
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки