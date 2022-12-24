Політика

До Києва прибуде глава Міноборони Франції

24 Грудня 2022 17:20
23
франція

Себастьєн Лекорню, міністр збройних сил, прибуде до України в середу, 28 грудня 2022 року, щоб продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни 24 лютого.

 Про це повдомляє французьке видання Le Figaro.

Французький міністр вшанує пам’ять загиблих в Україні під час поїздки до пам’ятника героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Цей візит відбудеться через кілька днів після того, як президент республіки Еммануель Макрон підтвердив постачання в Україну нової французької зброї. Таким чином, Париж нещодавно поставив Києву ракетні установки та ракетні батареї Crotale і продовжить поставки озброєнь на початку 2023 року. Серед запланованих поставок – нові гармати “Цезар “.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2022 13:53
57

Окупанти обстріляли центр Херсона: восьмеро загиблих, десятки поранених
24 Грудня 2022 18:55
12

Україна отримує від Німеччини військові вантажівки Rheinmetall
24 Грудня 2022 17:20
23

До Києва прибуде глава Міноборони Франції
24 Грудня 2022 14:57
80

Росія купила в Ірану 1700 “Шахідів”, – NYT
24 Грудня 2022 14:04
182

Вже не “руський” і навіть не “Пушкіна”: Харківські депутати перейменували театр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки