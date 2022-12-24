До Києва прибуде глава Міноборони Франції

Себастьєн Лекорню, міністр збройних сил, прибуде до України в середу, 28 грудня 2022 року, щоб продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни 24 лютого.

Про це повдомляє французьке видання Le Figaro.

Французький міністр вшанує пам’ять загиблих в Україні під час поїздки до пам’ятника героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Цей візит відбудеться через кілька днів після того, як президент республіки Еммануель Макрон підтвердив постачання в Україну нової французької зброї. Таким чином, Париж нещодавно поставив Києву ракетні установки та ракетні батареї Crotale і продовжить поставки озброєнь на початку 2023 року. Серед запланованих поставок – нові гармати “Цезар “.