Суспільство

До кінця тижня в Україні буде спекотно
28 Серпня 2024 12:49
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погода
Спека /Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В четвер, 29 серпня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на решті території – суха та спекотна погода.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.

У Києві в четвер, 29 серпня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 29 серпня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 35,9° у 2023 р., найнижчу вночі – на позначці +5,5° у 1966 р.

У п’ятницю, 30 серпня, у більшості областей України також без опадів, лише в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.


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