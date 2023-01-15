Дніпро: кількість загиблих зросла до 21, оголошена триденна жалоба

Голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляє про кількість загиблих яка, нажаль, дуже швидко зростає.

Мер міста Борис Філатов зауважив, що оскільки ракета влучила у великий будинок – у ньому 18 під’їздів, де проживали близько 1100 людей, зруйновано два під’їзди, кількість загиблих може сягати десятків.

Залишається невідомою доля ще понад 40 людей. За попередніми даними, суботній ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230.

За даними Нацполіції, наразі розшукується ще 40 людей. Станом на 11:00 – загинули 21 людина, зокрема одна дитина. Травмовано 71 людина – з них 13 дітей. Врятовано – 39 людей.

Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено.

Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 од. техніки, з них від ДСНС – 160 осіб та 40 од. техніки. Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та 20 рятувальників та 4 од. техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

“У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку”, – повідомляє Дніпровська міська рада.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.