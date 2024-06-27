Для жителів прифронтових територій можуть скасувати відключення світла

Кабмін опрацьовує механізм, за яким жителям прифронтових територій України більше не вимикатимуть світло. Рішення мають ухвалити найближчим часом.

Про це розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadske.

“Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть”, – сказав він.

“Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть”, – додав Кудрицький.

За його словами, нині Україна зосереджена на відновленні тих об’єктів, які ще підлягають ремонту. Очікується, що споживання електроенергії взимку буде на 40% вищим, аніж зараз, тому енергетики планують встигнути до початку опалювального сезону.