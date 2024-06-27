Економіка

Для жителів прифронтових територій можуть скасувати відключення світла
27 Червня 2024 17:11
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електроенергія
Ілюстративне фото / pixabay

Кабмін опрацьовує механізм, за яким жителям прифронтових територій України більше не вимикатимуть світло. Рішення мають ухвалити найближчим часом.

Про це розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadske.

“Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть”, – сказав він.

“Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть”, – додав Кудрицький.

За його словами, нині Україна зосереджена на відновленні тих об’єктів, які ще підлягають ремонту. Очікується, що споживання електроенергії взимку буде на 40% вищим, аніж зараз, тому енергетики планують встигнути до початку опалювального сезону.


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