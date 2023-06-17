Суспільство

Для вдалого продовження контрнаступу Україні не вистачає далекобійної зброї

17 Червня 2023 11:27
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контрнаступ, зброя

Україна перехоплює ініціативу на полі болі і Росія змушена захищатися, але для нарощення темпів і якості контрнаступу ЗСУ потрібна зброя дальністю до 200 км.

Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

«Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км», – сказав заступник міністра.

Він також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

«Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним», – підсумував Володимир Гаврилов.


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