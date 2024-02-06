Техно

“Дія” святкує 4 роки

6 Лютого 2024 11:26
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дія
Зображення з сайту "Дія"

6 лютого 2020 року офіційно презентували застосунок Дія, який став флагманом урядової програми “Держава в смартфоні”. Сьогодні застосунок святкує 4 роки.

Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ми починали з водійського посвідчення та техпаспорта. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог.

“Зараз Дія — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. 

Це можливість перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податися на відновлення будинку, пошерити документи на авто, відкрити ФОП і скористатися послугою єМалятко.

З початку війни Дія стала рятівним кругом. З 24 лютого 2022 року в застосунку та на порталі Дія з’явилося понад 70 нових сервісів — від комплексної послуги для ВПО до грантової програми єРобота”, – зазначив Федоров.

Також міністр обіця в майбутньому ще більше важливих і зручних послуг.

“Технологічна культура перемагає. Stay tuned”, – додав Федоров.


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