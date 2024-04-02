Суспільство

Деяким студентам дозволили виїжджати за кордон

2 Квітня 2024 17:36
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кордон, освіта
Ілюстративне фото ДПСУ

Кабінет міністрів прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки.

Студенти-чоловіки можуть стати учасниками програми академічної мобільності на один семестр, щоб перетнути кордон. Ідеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Студент має не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

“Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того щоби взяти участь, необхідно мати високі бали й виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми”, — заявив міністр освіти України Оксен Лісовий.

Перелік документів, необхідних для виїзду за кордон:

  • е-квиток студента;
  • направлення від вишу;
  • засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від ТЦК.

При цьому жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

“Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід”, – зазначили у відомстві.


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