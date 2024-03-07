Суспільство

Десятки танків і артсистем: Генштаб назвав втрати РФ за добу

7 Березня 2024 08:06
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війна
Херсонщина. Спалена техніка РФ / Фото: Херсонська ОВА

Станом на ранок 7 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 421 430 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1160 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6695 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51) од,
  • артилерійських систем – 10350 (+42) од,
  • РСЗВ – 1009 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 701 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1647 (+5)

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