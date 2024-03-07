Десятки танків і артсистем: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 7 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 421 430 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1160 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6695 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51) од,
- артилерійських систем – 10350 (+42) од,
- РСЗВ – 1009 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 701 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1647 (+5)