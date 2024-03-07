Десятки танків і артсистем: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 7 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 421 430 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1160 солдатів.

З техніки росіяни втратили: