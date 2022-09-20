Держдума підтримає референдуми на Донбасі – Володін

Державна дума РФ підтримає намір мешканців ОРДЛО, якщо під час референдуму вони висловляться за входження до складу РФ. Про це заявив речник палати В’ячеслав Володін у ході пленарного засідання.

«Якщо в ході прямого волевиявлення вони висловляться, що хочуть бути у складі Росії, ми їх підтримаємо. І вони повинні це розуміти, що ми чекаємо від них вільного волевиявлення», – сказав Володін.

Про свій намір провести референдум про входження до складу Росії також заявляла проросійська влада Херсонської та Запорізької областей.