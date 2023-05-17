Політика

Держдума дозволила проводити вибори на окупованих територіях

17 Травня 2023 15:02
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окупація

Держдума РФ ухвалила поправки до виборчого законодавства, зокрема, що встановлюють порядок проведення виборів під час запровадження воєнного стану.

Згідно з поправками, при військовому положенні губернатор має право не раніше ніж за 130 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування направить до ЦВК пропозицію щодо проведення виборів на території суб’єкта.

ЦВК не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такої пропозиції має провести консультації з Міноборони та ФСБ та за підсумками прийняття рішення про призначення або не призначення виборів. Дозволяється при цьому можливість скорочення термінів виборних дій. Разом з тим передбачається, що “законодавством РФ про вибори та референдуми можуть бути встановлені інші особливості підготовки та проведення виборів, референдуму в період дії воєнного стану”.

Цю поправку прийнято спеціально під вибори на анексованих територіях України, які хочуть провести 10 вересня.


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