Депутати Харківської облради потрапили під обстріл

У Харківській області під артилерійський обстріл потрапили автомобілі з гуманітарним вантажем, призначеним для мешканців деокупованого Дворічанського району. Про це повідомив депутат Харківської обласної ради, очільник групи “Відновлення України” Сергій Гладкоскок.

За його словами, колона з гуманітарним вантажем потрапила під обстріл поблизу с. Дворічне.

“Їхали двома великими машинами вантажопідйомністю у 5 і 10 тонн. На під’їзді до селища Дворічне нас побачив російський дрон, після чого ми потрапили під прицільний вогонь. Три снаряди прилетіло у 20 метрах від нашого автомобіля… Щастя, що ніхто не постраждав: наскільки нам відомо, обійшлося без жертв”, — цитує депутата прес-служба депутатської групи “Відновлення України”.

За словами Гладкоскока, учасники гуманітарної місії залишилися неушкодженими завдяки професіоналізму працівників ДСНС, які супроводжували колону.

“Ми залишилися цілими й неушкодженими завдяки професіоналізму та хоробрості працівників ДСНС, які супроводжують нас у наших поїздках. Вони здійснили для нас цілу спецоперацію, у рамках якої ми у два етапи доїхали до місця висадки, швидко розвантажили 1280 продуктових наборів і залишили територію. Велика повага і подяка нашим хлопцям з ДСНС, а також усім, хто сьогодні ризикує своїм життям заради нашої країни!” — розповів депутат.