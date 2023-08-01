Суспільство

Депутат від партії “Слуга народу” здавав офіс росіянам, які збирали інформацію про ППО

1 Серпня 2023 12:04
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дбр, ппо, київ, росіяни

У Києві розгорівся скандал – у столиці виявили call-центр росіян, який збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. Росіяни нібито орендували приміщення офісу у депутата від “Слуги народу” Олега Семінського.  

Про це у Facebook розповів народний депутат Микола Тищенко. Він оприлюднив відео перевірки цього приміщення. 

За його словами, в офісі знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема “Газпрому”, “Центробанку”, “Газпром Інвест” та “Московскої Биржі”.

“За нашою інформацією, саме цей колл-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових у Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою”, – розповів він.

Тищенко заявив, що інформацію передали правоохоронним органам та ДБР. За його словами, нардеп чинив супротив роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, вона написала на нього заяву.

“Коли з представниками Національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав… сам нардеп Олег Семінський зі “Слуги народу”, чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над колл-центром. Доречі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і вся ця будівля (за словами працівників офісу) може належати пану депутату Семінському”, – написав Тищенко.

Олег Семінський заявив, що прийшов до офіса за викликом власників приміщення. 

Крім того, поліцейські затримали 38 ухилянтів, серед яких троє іноземців, для з’ясування їхнього ймовірного зв’язку з ФСБ та подальшої перевірки, заявив Тищенко.


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