Дефіцит залишається: в “Укренерго” розповіли про ситуацію з електроенергією

Станом на ранок 21 січня в Україні знизився рівень виробництва електроенергії. Саме тому дефіцит залишається суттєвим.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Наголошується, що споживання електроенергії залишається на рівні вчорашнього дня.

“Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим”, – йдеться у повідомленні.

Саме через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Втім, перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Саме тому, наголошують в компанії, для попередження застосовуються аварійні відключення.