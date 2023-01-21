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Дефіцит залишається: в “Укренерго” розповіли про ситуацію з електроенергією

21 Січня 2023 14:49
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електропостачання

Станом на ранок 21 січня в Україні знизився рівень виробництва електроенергії. Саме тому дефіцит залишається суттєвим.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Наголошується, що споживання електроенергії залишається на рівні вчорашнього дня. 

“Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим”, – йдеться у повідомленні.  

Саме через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Втім, перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Саме тому, наголошують в компанії, для попередження застосовуються аварійні відключення.


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