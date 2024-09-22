DeepState: На Куп’янському напрямку склалася складна обстановка

Обстановка в районі н.п. Піщане на Куп’янському напрямку продовжує погіршуватися, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними OSINT-ерів, триває рух противника в сторону автошляху Борова-Куп’янськ Вузловий-Куп’янськ, який є основним логістичним шляхом в тому районі.

“На початку окупації Піщаного (росіяни) спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Але зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону н.п. Кругляківка, де і мали останні успіхи”, – йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій в районі Піщаного / Фото DeepState

Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів.

“На сьогоднішній день, (росіяни) штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання. Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирає населені пункти”, – зазначають в DeppState.