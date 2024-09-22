Політика

DeepState: На Куп’янському напрямку склалася складна обстановка
22 Вересня 2024 15:28
читать на русском →
куп'янськ
Ілюстративне фото / Фото Сухопутні війська ЗСУ

Обстановка в районі н.п. Піщане на Куп’янському напрямку продовжує погіршуватися, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними OSINT-ерів, триває рух противника в сторону автошляху Борова-Куп’янськ Вузловий-Куп’янськ, який є основним логістичним шляхом в тому районі.

“На початку окупації Піщаного (росіяни) спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Але зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону н.п. Кругляківка, де і мали останні успіхи”, – йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій в районі Піщаного / Фото DeepState

Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів.

“На сьогоднішній день, (росіяни) штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання. Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирає населені пункти”, – зазначають в DeppState.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Вересня 2024 18:41

Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична
22 Вересня 2024 19:26

Bloomberg: СДПН Шольца лідирує в голосуванні в землі Бранденбург, випереджаючи ультраправих
22 Вересня 2024 18:10

На Київщині неадекват влаштував стрілянину у магазині, є поранені
22 Вересня 2024 17:13

Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки на Сіверському напрямку – Генштаб
22 Вересня 2024 15:28

DeepState: На Куп’янському напрямку склалася складна обстановка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки