Кримінал

ДБР затримало двох працівників військкомату, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка

20 Вересня 2023 11:06
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армія, дбр

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, було затримано заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія.

Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено у мережі того ж дня.

Після цього ДБР одразу розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Наразі правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Слідством встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).


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