Кримінал

ДБР розслідує прорив кордону росіянами у Харківській області

27 Травня 2024 16:38
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війна, дбр
Оборонні споруди третьої лінії на Харківщині / Фото: Харківської ОВА

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню”, – йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування слідчі перевірять рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.

“Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ”, – додали в ДБР.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України).


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