Суспільство

Данилов обіцяє не тягати за бороди московських попів

31 Березня 2023 10:30
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церква

Секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв не застосовувати силу до віруючих та священиків УПЦ (Московського патріархату), щоб змусити їх залишити територію Києво-Печерської лаври.

“Ми усвідомлюємо, що є план у Москві щодо створення картинки для російського ТБ про те, що ми, як влада, чинимо фізичний тиск на представників духовенства. Ми цього робити не будемо, ніхто їх за бороди не тягатиме”, – заявив Данилов в ефірі телемарафону.

“Рішення держави спокійно буде виконане, державний заповідник буде повністю в руках країни, потім вирішуватимемо, що там відбуватиметься. Ще раз наголошую: (…) рішення обов’язково будуть виконані”, – сказав Секретар РНБО.


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