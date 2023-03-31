Данилов обіцяє не тягати за бороди московських попів

Секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв не застосовувати силу до віруючих та священиків УПЦ (Московського патріархату), щоб змусити їх залишити територію Києво-Печерської лаври.

“Ми усвідомлюємо, що є план у Москві щодо створення картинки для російського ТБ про те, що ми, як влада, чинимо фізичний тиск на представників духовенства. Ми цього робити не будемо, ніхто їх за бороди не тягатиме”, – заявив Данилов в ефірі телемарафону.

“Рішення держави спокійно буде виконане, державний заповідник буде повністю в руках країни, потім вирішуватимемо, що там відбуватиметься. Ще раз наголошую: (…) рішення обов’язково будуть виконані”, – сказав Секретар РНБО.