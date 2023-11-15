Економіка

Данія може заблокувати російським нафтовим танкерам доступ до ринків — FT

15 Листопада 2023 09:23
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санкції, нафта

Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії буде доручено інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, що пропливають через її води, у рамках спроб Заходу запровадити обмеження цін на нафту, якого Кремль навчився уникати, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За словами трьох осіб, знайомих з переговорами в Брюсселі, Данія буде націлюватися на танкери, які проходять через данські протоки без західного страхування, відповідно до законів, які дозволяють державам перевіряти судна, які можуть становити загрозу.

Зазначається, що така пропозиція з’явилася після того, як західні офіційні особи визнали, що минулого місяця сира російська нафта жодного разу не була продана нижче, ніж 60 доларів за барель. При цьому доходи від нафти є важливою складовою військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

FT повідомляє, що уся російська нафта, що транспортується через Балтійське море і становить приблизно 60% її загального морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.


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