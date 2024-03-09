CNN: США “ретельно готувалися” до можливого ядерного удару Росії по Україні

США готувалися до того, що Путін застосує ядерну зброю проти України, пише CNN. За даними телеканала, наприкінці літа і на початку осені 2022 року Рада національної безпеки США провела низку засідань, на яких обговорювали плани Вашингтона на випадок застосування ядерної зброї в Україні. Крім того, США ділилися своєю стурбованістю з цього приводу з Китаєм та Індією.

Побоювання Вашингтона викликали дані, отримані від американської розвідки, а також хвиля відповідних погроз з боку представників РФ різного рівня на тлі успіхів української армії.

У вересні 2022 року про це заявив і сам Путін, що розкритикували не тільки країни Заходу, а й лідери Індії та Китаю, яких РФ вважає “дружніми” собі країнами.

Співрозмовники CNN вважають, що саме критика РФ з боку “партнерів” допомогла запобігти ескалації.

Однак, пишуть CNN, офіційні особи США не були впевнені, що дізнаються, чи підготує Росія до атаки тактичну ядерну зброю.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищувати цілі міста, тактична ядерна зброя досить мала, що дає змогу її непомітно переміщати, і її можна запускати зі звичайних систем, уже розгорнутих на полі бою в Україні.

Тому США ухвалили рішення провести “термінову роз’яснювальну роботу”. Вона проводилася за такими напрямами:

Держсекретар Ентоні Блінкен “дуже прямо” повідомив про стурбованість США міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зателефонував своєму російському колезі генералу Валерію Герасимову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ.

Президент Джо Байден відправив директора ЦРУ Білла Бернса поговорити з Сергієм Наришкіним, главою російської служби зовнішньої розвідки, у Туреччині, щоб повідомити про занепокоєння США з приводу можливого ядерного удару й оцінити наміри Росії.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як для розробки планів дій на випадок російської ядерної атаки. І “прагнули заручитися допомогою країн, які не є союзниками, зокрема Китаю та Індії, щоб відмовити Росію від такого нападу”.

Завершується стаття тим, що до теми загрози ядерного удару з боку РФ США можуть повернутися знову незабаром.

“Ми продовжуємо уточнювати плани, і… цілком можливо, що ми можемо знову зіткнутися, принаймні, зі зростаючим ризиком цього найближчими місяцями”, – зазначило джерело CNN.