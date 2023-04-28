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CNN: Іран використовує західні технології для будівництва дронів

28 Квітня 2023 09:59
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бпла

Іранські дрони, які використовуються для ударів по Україні, побудовані на західних технологіях, повідомляє CNN.

Британська організація Conflict Armament Research, що займається дослідженням компонентів зброї, встановила, що Shahed-136 оснащений двигуном, що базується на німецькій технології, незаконно отриманій Іраном майже 20 років тому.

В іранських “шахедах” використовується двигун компанії Mado. Він був розроблений після того, як 2006 року Іран дістав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren.

Але це не єдина копія західної техніки. 2020 року з’ясувалося, що в іранських ракетах Quds-1 використовується копія чеського двигуна TJ-100 виробництва PBS Velká Bíteš.

Ці висновки вказують на здатність Ірану “витончено використати військові технології, отримані ним незаконним шляхом”.

У зв’язку з цим на Заході стурбовані, що Росія може поділитися з іранцями зброєю та технікою західного виробництва, що виявлена на полі бою в Україні.


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