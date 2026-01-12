Число загиблих в Ірані стрімко зросло: понад 500 жертв за два тижні протестів

Під час масових протестів в Ірані загинули понад 500 людей, більшість із них — учасники акцій протесту. Такі оновлені дані оприлюднила правозахисна група HRANA, яка фіксує жертви серед протестувальників і сил безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

За даними правозахисників, понад 500 людей загинули внаслідок заворушень в Ірані. Підтверджено загибель 490 протестувальників і 48 представників сил безпеки, а також арешт понад 10 600 людей за два тижні протестів. Інформація ґрунтується на даних активістів всередині країни та за її межами.

Офіційних даних щодо кількості загиблих іранська влада не оприлюднила.

Протести розпочалися 28 грудня через стрімке зростання цін і згодом переросли у виступи проти духовного керівництва, яке перебуває при владі з 1979 року. Потік інформації з Ірану ускладнений через відключення інтернету, яке триває з четверга.

На тлі заворушень президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про можливе втручання у разі застосування сили проти протестувальників. Як повідомляли американські ЗМІ, він мав отримати доповідь щодо варіантів дій, серед яких розглядалися військові удари, кібероперації, посилення санкцій і онлайн-підтримка антиурядових джерел.

У відповідь голова парламенту Ірану Мохаммад Бакер-Галібаф застеріг США від “прорахунку” і заявив, що у разі нападу на Іран законними цілями стануть Ізраїль, а також усі американські бази і кораблі в регіоні.

Іранська влада звинувачує США та Ізраїль у підбурюванні протестів і оголосила про проведення загальнонаціонального мітингу на їх засудження. Водночас державні ЗМІ показали кадри з моргів і похоронів загиблих представників сил безпеки та повідомили про оголошення триденної національної жалоби.

Ізраїльські джерела заявили, що країна перебуває у стані підвищеної готовності на випадок можливого втручання США. Представник ізраїльських військових зазначив, що протести є внутрішньою справою Ірану, але ситуація перебуває під постійним моніторингом.