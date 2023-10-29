Кримінал

Число загиблих на шахті в Казахстані зросло до 42 осіб

29 Жовтня 2023 13:29
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казахстан

Число загиблих внаслідок аварії на шахті імені Костенка в Карагандинській області Казахстану збільшилося до 42 осіб, повідомило МНС республіки.

Раніше повідомлялося про 35 жертв.

На поверхню вдалося підняти тіла 29 загиблих. Пошуки чотирьох шахтарів продовжуються. В аварійно-рятувальних роботах беруть участь 10 відділень рятувальників.

На шахті в ніч проти 28 жовтня стався вибух метану. На момент аварії у шахті перебували 252 особи, 205 шахтарів самостійно вибралися на поверхню. Глава МНС Казахстану Сирим Шаріпханов заявив, що шанси знайти людей, що залишилися, дуже малі, але рятувальники не втрачають надії.

Шахта належить АТ “АрселорМіттал Теміртау”. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю із цією компанією. У прес-службі кабінету міністрів повідомили, що уряд Казахстану завершує оформлення угоди з компанією щодо передачі права власності на підприємство на користь держави. Роботу всіх шахт “АрселорМіттал Теміртау” припинено.


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