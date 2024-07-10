Суспільство

Чи вплинула нічна атака на енергооб’єкти на графіки світла: відповіли в “Укренерго”
10 Липня 2024 09:47
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Графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт “Укренерго”. Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова”, – зазначив Володимир Кудрицький.


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