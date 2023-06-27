Суспільство

Чорне море зацвіло – голова ОВА

27 Червня 2023 14:36
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чорне море

У Чорному морі зафіксовано цвітіння через потрапляння забруднених вод, принесених течією після підриву окупантами Каховської ГЕС, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид”, – написав Кіпер у телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що солоність води в морі вирівнюється і за тиждень має прийти в норму. Біохімічні показники також у нормі.

Очільник ОВА ще раз наголосив, що купання і вилов риби в Чорному морі заборонено.


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