Чорне море зацвіло – голова ОВА

У Чорному морі зафіксовано цвітіння через потрапляння забруднених вод, принесених течією після підриву окупантами Каховської ГЕС, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид”, – написав Кіпер у телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що солоність води в морі вирівнюється і за тиждень має прийти в норму. Біохімічні показники також у нормі.

Очільник ОВА ще раз наголосив, що купання і вилов риби в Чорному морі заборонено.