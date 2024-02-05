Члени угорської партії не прийшли на голосування за вступ Швеції до НАТО

Члени керівної партії Угорщини “Фідес” та їхні союзники сьогодні, 5 лютого, не з’явились на позачергове засідання парламенту, де мало відбутись голосування за вступ Швеції в НАТО.

Про це повідомляє кореспондент видання SVT із зали угорського парламенту, передає Суспільне.

Угорська опозиція скликала позачергове засідання парламенту для голосування за ратифікацію заявки Швеції, але законодавці від керівної партії “Фідес” вчинили бойкот сесії, і тепер голосування буде відкладено.

Як повідомляє агентство Reuters, представник США в Будапешті разом із послами деяких інших союзників по НАТО, включаючи Данію та Польщу, відвідали парламент Угорщини в понеділок, 5 лютого, аби продемонструвати тиск на угорських парламентарів, щоб ті схвалили заявку Швеції на вступ до Альянсу.

“Надзвичайно неприємно, що до сьогоднішнього дня вони (партія “Фідес” — ред.) блокували вступ Швеції до НАТО”, — сказав депутат від опозиційної партії LMP Мате Канас-Надь.

За словами депутатки від опозиційної Демократичної коаліції Агнеси Вадаї, таким чином прем’єр Угорщини Віктор Орбан у такий спосіб хоче віддати перевагу президенту Росії Володимиру Путіну, порушуючи єдність НАТО.

Угорщина є єдиною країною-членом Альянсу, яка не ратифікувала заявку Стокгольма на вступ Швеції до НАТО.