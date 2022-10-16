Економіка

Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро – Світовий банк 

16 Жовтня 2022 13:39
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війна, рівень бідності

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі оцінює зростання рівня бідності в Україні в десятикратному розмірі, а удари по критичній інфраструктурі тільки ускладнюють економічну ситуацію.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters. 

“Напади Росії на цивільну інфраструктуру в українських містах далеко від лінії фронту ускладнять жахливу економічну ситуацію, з якою зіткнулася країна, у якій цього року рівень бідності вже зріс удесятеро, заявив високопосадовець Світового банку”, – сказав Банерджі.

За його словами, двадцять п’ять відсотків населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%. 

Зараз Україні потрібно близько 55 мільярдів доларів США – 38 мільярдів доларів США, щоб покрити прогнозований дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 мільярдів доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об’єкти.

«Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими. Оскільки зима дійсно починає кусати… звичайно до грудня-січня, і якщо будинки не відремонтують… може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб”, – сказав він в інтерв’ю Reuters. 

Українські посадовці підкреслили, що їм потрібна постійна та передбачувана фінансова допомога, щоб забезпечити роботу уряду, а також почати критичні ремонти та реконструкцію.


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