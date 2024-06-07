Суспільство

Через ракетну атаку по Україні Польща підіймала авіацію 
7 Червня 2024 07:50
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F-16, польща
F-16 / Getty Images

7 червня у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний удар РФ по території України.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

“Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно стежить за ситуацією”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє схожу активність російської авіації, під час якої бомбардовано західну частину України, спостерігалася у ніч з 31 травня на 1 червня.


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