Чемпіонка світу Саладуха отримала повідомлення про підозру

Чинній народній депутатці України із фракції “Слуга народа” НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Мова йде про чемпіонку світу з легкої атлетики та бронзову призерку Олімпіади Ольгу Саладуху.

Як повідомили в НАБУ, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За результатами перевірки е-декларації НАЗК звернуло увагу на цей факт, і нардепці була надана можливість усунути неточності. Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості — подала виправлену декларацію без відповідних даних.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.