Суспільство

Чехи видали українським біженцям понад півмільйона віз тимчасового захисту

28 Березня 2023 13:40
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біженці, чехія

Чеська Республіка надала вже 502 тис. віз тимчасового захисту людям, які втекли від війни з України. Останнім часом видається понад 2100 віз на тиждень, у лютому та на початку березня – понад 2400 віз на тиждень, передає Радіо Прага. Дехто з тих, хто отримав візу, вже повернувся до України або виїхав до іншої країни. За оцінками МВС, у Чехії фактично перебуває близько 300 тис. біженців.

Більш точна кількість громадян України, які втекли до Чехії від війни, може бути відома на початку квітня. До цього терміну біженці мають продовжити візи тимчасового захисту. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив у середині березня в ефірі «Чеського телебачення», що заявки на продовження візи подала 271 тисяча осіб. Після продовження тимчасовий захист діятиме до кінця березня 2024 року.

За словами Ракушана, важко підрахувати, скільки біженців залишиться в Чехії на триваліший термін. Він зазначив, що із практики інших видів міграційних криз випливає, що якщо конфлікт триватиме довше року, на новій території реально залишиться приблизно 40-45% біженців. Глава МВС також повідомив, що зараз це дуже специфічна група мігрантів, переважно жінки з дітьми.


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