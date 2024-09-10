Бюджетний дефіцит у 500 мільярдів уряд планує закрити завдяки перевиконанню плану по податках – Шмигаль

Бюджетний дефіцит у 500 млрд грн мають надію закрити завдяки економії на обслуговуванні зовнішнього боргу, запозиченнях на внутрішньому ринку та перевиконанню плану по податках і платежах у цьому році.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

«Цифра у 500 млрд грн, яка озвучена і подана, – це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. І ми находимо ресурси та фінансові інструменти для цього», – сказав Шмигаль.

Так, сьогодні в Україні спостерігається перевиконання плану по збору податків і платежів до бюджету. На сьогодні, за словами Шмигаля, вже йдеться про 75 млрд грн.

«Власне, це перша цеглинка, яка формує ці 500 мільярдів. Друга частинка – це наша економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки проведеним перемовинам і досягнутим домовленостям, ми зекономили 64 млрд гривень», – сказав Прем’єр-міністр.

Ще одним джерелом покриття дефіциту бюджету є внутрішні запозичення на ринку, які заплановані на рівні 220 млрд грн.

«Зараз в процесі перемовини з нашими банками, які мають більший ресурс ліквідності і готові позичити державі трошки більше», – підкреслив Шмигаль.

Крім того, він згадав про пропозицію із збільшення військового збору і його «справедливого розподілу» між українцями, про що наразі тривають дискусії. А також про те, що на наступний рік Україна розраховує отримати доступ до $50 млрд конфіскованих російських активів, які слугуватимуть своєрідною подушкою безпеки для фінансування дефіциту бюджету.

«Звичайно, ми не дивимося лише на цей рік. Ці зміни, вони, звісно ж, у першу чергу покликані забезпечити бюджетну і макрофінансову стабільність наступного року. Цей рік ми пройдемо, знайдемо де запозичити, як перекредитуватись. Є у нас і такий інструмент як аванси, про який не треба забувати. Тому на цей рік ми маємо певний оптимізм», – підкреслив очільник уряду.

Емісія гривні, за словами Шмигаля, не передбачена.