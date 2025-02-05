Політика

Британія виділяє новий пакет підтримки України на 55 млн фунтів стерлінгів
5 Лютого 2025 13:24
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Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Великої Британії Девід Ламмі / Фото: МЗС Великої Британії
Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Великої Британії Девід Ламмі / Фото: МЗС Великої Британії

Велика Британія виділяє новий пакет підтримки України в рамках угоди про сторічне партнерство між країнами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Новий пакет на суму 55 мільйонів фунтів стерлінгів спрямований на підвищення стійкості та економічного зростання як у Великій Британії, так і в Україні.

Зокрема, Велика Британія надасть 3 мільйони фунтів для постачання українського зерна та продовольства до Сирії в рамках співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою.

Також Ламмі оголосить про виділення 17 мільйонів фунтів на інноваційні енергетичні проєкти, які сприятимуть відновленню та стійкості української енергетики.

Для підтримки приватного сектору України та малого і середнього бізнесу на нову програму економічного відновлення передбачено 10 мільйонів фунтів.

Крім того, ще 25 мільйонів фунтів будуть спрямовані на підтримку створення більш інклюзивних та ефективних соціальних послуг в Україні.

Міністерство також повідомило, що ці нові ініціативи відкриють можливості для британського бізнесу, зокрема створять нові торгові та інвестиційні можливості.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Велика Британія виділила 977 мільйонів фунтів на підтримку України, включаючи 477 мільйонів гуманітарної допомоги.


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