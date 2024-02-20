Британія припинила одну з програм для українських біженців

Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох можливих схем, яка дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Королівства.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

Згідно з цією програмою українські біженці могли в’їжджати до Британії, якщо в них тут живуть родичі. Такий тип візи давав українцям навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії візи Ukraine Family Scheme закінчиться в березні 2025 року. До того часу потрібно знайти альтернативний варіант легального перебування у Великобританії.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.